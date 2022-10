Giorgia Meloni ha accettato l'incarico da premier: «Ecco tutti i ministri». Domani alle 10 il giuramento

La premier incaricata, Giorgia Meloni, è salita al Quirinale per ricevere l'incarico dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel primo pomeriggio di oggi la leader in pectore del centrodestra ha lasciato Montecitorio diretta al Colle: ai cronisti che le hanno fatto l'in bocca al lupo, ha risposto con un grande sorriso e un «viva il lupo». Intorno alle 17.50 è arrivato l'annuncio: il giuramento del nuovo governo avverrà domani, sabato 22 ottobre, alle ore 10.

La presidente di Fratelli d'Italia, in completo Armani, un tailleur blu navy con camicetta in tinta e scarpe azzurre di velluto con il tacco (lo stesso indossato stamattina per le consultazioni), ha cambiato acconciatura: non più la coda di cavallo con ciocche che le scendono sul viso, ma un capello biondo miele, liscio e pettinato.

La premier incaricata, alla fine del colloquio con Mattarella, ha comunicato la lista dei ministri del suo governo: nessuna sorpresa rispetto ai nomi di cui si era già parlato, con Salvini (Infrastrutture) e Tajani (Esteri) che saranno anche vicepremier, mentre Alfredo Mantovano sarà sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Tra gli altri nomi spiccano Crosetto (Difesa), Piantedosi (Interno) e Nordio (Giustizia).

Ecco di seguito la lista completa dei ministri.

SOTTOSEGRETARIO: Alfredo Mantovano

ECONOMIA: Giancarlo Giorgetti

ESTERI: Antonio Tajani (anche vicepremier)

DIFESA: Guido Crosetto

INTERNO: Matteo Piantedosi

GIUSTIZIA: Carlo Nordio

SVILUPPO ECONOMICO: Adolfo Urso

AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA: Paolo Zangrillo

P.A.: Gilberto Pichetto Fratin

INFRASTRUTTURE: Matteo Salvini (anche vicepremier)

POLITICHE AGRICOLE: Francesco Lollobrigida

RIFORME ISTITUZIONALI: Elisabetta Casellati

AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE: Roberto Calderoli

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO: Luca Ciriani

UNIVERSITÀ: Anna Maria Bernini

LAVORO E POLITICHE SOCIALI: Marina Calderone

BENI CULTURALI: Gennaro Sangiuliano

FAMIGLIA E NATALITÀ: Eugenia Maria Roccella

DISABILITÀ: Alessandra Locatelli

SPORT E GIOVANI: Andrea Abodi

SALUTE: Orazio Schillaci

ISTRUZIONE: Giuseppe Valditara

TURISMO: Daniela Santanchè

AFFARI EUROPEI E PNRR Raffaele Fitto

POLITICHE MARE E SUD: Nello Musumeci

