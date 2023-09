Giorgia Meloni: «Fango e dossieraggi su di me e la mia famiglia: Arianna penalizzata solo perché è mia sorella»

di Redazione web

Giorgia Meloni sale sul palco all'assemblea di Fratelli d'Italia e dopo un lungo applauso prende la parola. Il premier punta il dito contro l'opposizione e si sfoga: «In questi mesi si è visto di tutto - dice -. Le continue campagne finto scandalistiche, i dossieraggi, le continue richieste di dimissioni di questo o quell'altro». Senza dimenticare il «fango gratuito perfino sui familiari».

Nato, manovra anti-Russia con 41mila soldati nel 2024: sarà la più grande dai tempi della Guerra Fredda. Kim Jong-un atteso a Mosca

G20, Meloni: «Sull'Ucraina compromesso importante. Curioso stallo Ue su Ita, serve la risposta di Gentiloni». Lula invita Putin a Rio: «Nessun arresto se parteciperà al vertice del 2024»

Cosa ha detto Meloni

«Alla fine, è stato un boomerang, perché sono riusciti a dimostrare solo che ero esattamente la persona che dicevo di essere. Allora si sono attaccati agli organigrammi di partito, anche qui con racconti surreali, per raccontare il partito chiuso, familistico, asserragliato - continua -. Si è parlato di Arianna Meloni, militante da quando aveva 17 anni, sempre penalizzata dal fatto di essere mia sorella. Hanno volutamente e strumentalmente confuso un ruolo organizzativo come quello di segreteria politica con quello di segretario di Fratelli d'Italia».

«Continueremo - ha aggiunto Meloni - a non rispondere a queste provocazioni.

A sinistra stappano bottiglie se cala il Pil

«Mi fa abbastanza arrabbiare vederli esultare a ogni minima difficoltà dell'Italia. Nell'ultimo trimestre il nostro Pil ha avuto una leggera contrazione e loro hanno esultato come per un gol alla finale dei Mondiali. Gente che tifa contro l'Italia, che stappa le bottiglie esultando dai balconi se c'è una flessione del Pil. Eppure, i dati macroeconomici ci danno ragione. Siamo in una congiuntura economica difficile, ma abbiamo raggiunto alcuni record, di occupati e di contratti stabili. E le stime del Pil italiano, con tutta la revisione, sono al di sopra della media europea». Lo ha detto, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni parlando della sinistra in assemblea FdI.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA