Flavia Franzoni, i funerali della moglie di Prodi a Bologna. L'ex premier arriva in chiesa con il figlio Giorgio e Letta

Si è aperta la camera ardente nella chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna perProdi, la moglie del professormorta improvvisamente mentre percorreva con il marito e alcuni amici un cammino francescano in Umbria. La bara di legno chiaro è stata portata nella chiesa parrocchiale della famiglia Prodi intorno alle 8.15 e fin da subito tanti amici, colleghi e semplici cittadini si sono recati a rendere omaggio a Flavia. In tanti hanno lasciato un pensiero o una firma nel libro dei ricordi. Verso le 9 è arrivato a piedi anche il professore, accompagnato dall'ex segretario del Pd, Enrico Letta, dal figlio maggiore Giorgio, dai nipoti. Tanti amici lo aspettavano tra cui l'ex ministro ed economista Alberto Clò, l'ex presidente di Nomisma, Gualtiero Tamburini. Alle 11.30 i funerali presieduti dal cardinal Matteo Zuppi.