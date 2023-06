Romano Prodi, morta la moglie Flavia Franzoni. L'annuncio della famiglia «con enorme dolore»

di Redazione web

Lutto per Romano Prodi: oggi è morta la moglie dell'ex premier Flavia Franzoni, aveva 76 anni.

«Con enorme dolore, il Presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all'improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni».

È quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa dell'ex presidente del Consiglio.

Flavia Franzoni ha lavorato per vent'anni all'Istituto regionale per i servizi sociali, di cui è stata direttrice.

Rimango senza parole nell’apprendere la notizia della scomparsa di Flavia Franzoni. Abbraccio Romano con Giorgio e Antonio. Ripenso ad un’infinità di momenti , di parole, di sentimenti. Penso con immensa gratitudine a tutto quello che Flavia ha fatto e rappresentato. #Prodi — Enrico Letta (@EnricoLetta) June 13, 2023

Enrico Letta: «Senza parole, abbraccio Romano e i figli»

Pier Ferdinando Casini: «Donna speciale che lascerà un vuoto immenso»

«Attonito nell'apprendere della scomparsa di Flavia, mi stringo a Romano Prodi e ai suoi figli in questo momento di grande dolore. È stata senz'altro una donna speciale che lascerà un vuoto immenso; penso in queste ore a quanto Romano e Flavia siano stati una coppia esemplarmente unita in tutti i momenti della loro vita». Così Pier Ferdinando Casini sulla scomparsa di Flavia Franzoni.

