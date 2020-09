M5S, Di Battista: «Sconfitta più grande della nostra storia». Fico: «No a guerra tra bande»

Ad incendiare il confronto arriva Alessandro Di Battista. Le regionali sono state «la più grande sconfitta della storia del Movimento» attacca l'ex deputato dopo aver già criticato gli appelli al voto disgiunto e sostenuto la candidata pugliese, acerrima nemica dell'alleanza con i dem. Per Di Battista, che smonta anche la retorica della vittoria pentastellata al referendum («un eccesso di esultanza fuorviante» in quanto frutto di voti «non solo del M5s»), il problema non è quello della leadership forte ( «potremmo mettere anche De Gaulle alle guida del M5S, non cambierebbe nulla»). Serve invece un'agenda «per uscire dal buio» e dunque organizzare al più presto gli Stati Generali. L'appello alla convocazione dell'evento è condiviso da tutti i «big» del M5s, ma non tutti con la stessa finalità. Li chiede Paola Taverna, che potrebbe entrare nel futuro «direttorio» se dovesse prevalere, come probabile, la «mozione» della leadership collegiale, proposta da Luigi Di Maio.

Il giorno dopo la chiusura delle urne elettorali parte il redde rationem dentro i 5 Stelle per la nuova debacle alle regionali. Non è bastato a Luigi Di Maio esaltare il grande successo ottenuto dal M5s con il taglio dei parlamentari: il calo dei consensi è diventato motivo per riaprire lo scontro tra le correnti e invocare, tutti, la convocazione degli Stati generali del Movimento dove trovare le ragioni per una ripartenza. Il conto alla rovescia inizierà giovedì quando è convocata una riunione congiunta di deputati e senatori che dovrebbe decidere l'iter per avviare il «congresso» pentastellato. Ma già il clima si surriscalda.LEGGI ANCHE Zingaretti ora detta l'agenda: «Decreti Sicurezza nel primo Cdm utile». Sì di Conte (che però frena sul Mes)