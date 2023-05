Elezioni comunali diretta, urne aperte in 595 città: il centrodestra punta su Ancona e Latina

Quasi 600 comuni (595 per la precisione) per 4.5 milioni di elettori attesi alle urne. Parte oggi la tornata delle amministrative di primavera che proseguirà per tutto il mese di maggio. Seggi aperti da questa mattina alle 7 fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15. Subito dopo lo spoglio delle schede. E l'eventuale ballottaggio per i comuni con popolazione oltre i 15 mila abitanti, nel caso in cui nessuno dei candidati, al primo turno, raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi.

Cerchiato in rosso sul calendario elettorale anche il 21 maggio - per 1 comune della Val d'Aosta e 3 del Trentino Alto Adige. E poi, il 28 e 29 maggio, quando saranno 128 i comuni della Sicilia e 39 quelli della Sardegna chiamati a eleggere il sindaco e a rinnovare il consiglio comunale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 07:43

