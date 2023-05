Al voto quasi 800 città, test per Meloni e Schlein

di Alessandra Severini

Quasi 800 Comuni al voto nella nuova tornata di elezioni amministrative. Ancora una volta una sfida che da locale diventa nazionale, capace di sondare gli umori di oltre 6,3 milioni di italiani. Si guarderà innanzitutto all’affluenza, che negli ultimi appuntamenti elettorali è andata costantemente calando, ma ci si attendono anche delle risposte di natura politica: è ancora forte il feeling del centrodestra con gli italiani dopo otto mesi di governo? E quale effetto ha sul Pd la nuova guida di Elly Schlein? Altra verifica riguarda le alleanze, Pd e M5s corrono insieme solo in alcuni territori, mentre in altri i pentastellati hanno scelto la corsa isolata.

QUANDO SI VOTA

Nelle Regioni a statuto ordinario si vota domenica 14 dalle 7 alle 23 e lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi (previsti solo per i Comuni al di sopra dei 15mila abitanti, che in questa tornata sono 91) si svolgeranno domenica 28 e lunedì 29 maggio. In Sicilia e Sardegna invece si vota il 28 e 29 maggio, con ballottaggi previsti l’11 e 12 giugno. Situazione ancora diversa per il Trentino-Alto Adige e il comune valdostano di Valtournenche, dove si vota domenica 21 maggio.

I NUMERI

Interessati dal voto sono 16 capoluoghi di provincia (Brescia, Brindisi, Catania, Imperia, Latina, Massa, Pisa Ragusa, Siena, Siracusa, Sondrio, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Vicenza) e uno di Regione (Ancona). La Sicilia è la regione con più comuni al voto: un milione e 300 mila siciliani sono chiamati alle urne.

CHI VINCE

Nei Comuni con più di 15mila abitanti è sindaco il candidato che riesce a ottenere subito la maggioranza assoluta dei voti (almeno il 50%+1). In alternativa bisogna andare al ballottaggio, dove si scontrano soltanto i due candidati che hanno preso più voti. Nei municipi più piccoli, con un numero di abitanti che non arriva ai 15mila si vota in un unico turno. Il candidato che prende più voti, anche soltanto uno in più dei suoi avversari, è automaticamente eletto sindaco.

LAZIO

Sono 47 i Comuni al voto nella regione: 14 in provincia di Frosinone, 8 in provincia di Latina, 4 in provincia di Rieti, 17 nella Città metropolitana di Roma Capitale e 4 nella provincia di Viterbo. Quelli con più di 15mila abitanti sono Anagni, Ferentino, Aprilia, Latina, Terracina, Fiumicino, Pomezia, Rocca di Papa, San Cesareo, Santa Marinella, Valmontone, Velletri.

LOMBARDIA

In Lombardia i Comuni sono 106, tra cui i due capoluoghi di provincia Brescia e Sondrio. La provincia con più comuni al voto è Brescia, con 17 sindaci da decidere. Seguono Milano con 12, Bergamo con 11, Como con 11, Cremona con 7, Lecco con 5, Lodi con 6, Mantova 5, Monza 7, Pavia 11, Sondrio e Varese con 7.

