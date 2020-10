Nuovo Dpcm, spostamenti tra Regioni consentiti ma «fortemente raccomandato» non farlo. No al coprifuoco

«Non abbiamo introdotto il coprifuoco, non è una parola che amiamo ma raccomandiamo di muoversi solo per motivi di lavoro, salute studio e necessità. e di non ricevere a casa persone che non siano del nucleo familiare». Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa da Palazzo Chigi.

Leggi anche > Nuovo dpcm, tutte le misure: al ristorante in 4 e fino alle 18, palestre e piscine chiuse, stop cinema e teatri, Dad fino al 100% SCARICA IL TESTO

La versione definitiva del Dpcm «raccomanda fortemente» di «non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi». Rispetto all'ultima bozza, tuttavia, salta la specifica secondo cui era raccomandato di non spostarsi «dal Comune di residenza, domicilio o abitazione». Il punto, nel corso delle riunioni di ieri, era stato tra i più discussi anche perché nel governo circolava l'ipotesi del divieto di spostamenti tra le Regioni. Divieto che, nel testo firmato da Conte, non viene introdotto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Ottobre 2020, 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA