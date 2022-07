Governo, in corso la fiducia al Senato: Draghi sale al Quirinale: verso le dimissioni?

Potrebbe essere il giorno della verità per il Governo di Mario Draghi, dopo lo strappo del Movimento 5 Stelle riguardo il voto di fiducia sul Dl Aiuti. In attesa del Consiglio dei ministri previsto per le 15.30, c'era attesa per il voto di fiducia al Senato sul decreto Aiuti: dopo che il M5S ha affermato che non parteciperà alla votazione, il premier Mario Draghi è salito verso il Quirinale e ora è attesa per capire se deciderà di rassegnare le dimissioni o meno.

Governo, Conte apre la crisi: il M5S non voterà la fiducia. Lega e Fdi: elezioni. Ma il Pd: «Verifica»

L'Aula del Senato ha poi confermato la fiducia al governo posta sul dl aiuti. I sì sono stati 172, i no 39, nessun astenuto. Il M5s non ha partecipato al voto risultando assente alla prima e alla seconda chiama. «Non partecipiamo al voto a questo provvedimento perchè non ne condividiamo nè parte del merito nè il metodo, ma questa nostra posizione si sottrae alla logica della fiducia al Governo e dire che si indebolisce l'azione del Governo quando si sta cercando di indicare con chiarezza la linea politica è falso. Chi vuole confondere i piani lo fa per strumentalizzare la situazione e dare a noi la colpa del momento di sofferenza che il Paese sta vivendo», le parole della capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato, Mariolina Castellone.

L'esponente Cinquestelle ha richiamato «tre concetti che abbiamo sentito spesso quest'Aula: responsabilità, stabilità, dignità. La responsabilità non è tacere, non è far finta che i problemi non esistano. Irresponsabili non siamo noi, irresponsabile è chi non dà risposte al Paese. La stabilità si costruisce su basi solide, sulle azioni che il Governo mette in campo». «La dignità è quella che stiamo difendendo oggi di un Gruppo parlamentare e di una forza politica che si comporta da anni con lealtà ma subisce attacchi vergognosi».

Cosa farà ora Draghi?

Resta da vedere se ora Draghi salirà al Quirinale nel pomeriggio e toccherà al presidente della Repubblica Mattarella decidere i nuovi passaggi di una crisi che sarebbe di fatto aperta. «Stupita e preoccupata» la Lega, che lavora per arrivare a una posizione unitaria del centrodestra e si prepara alle elezioni anticipate: «Piuttosto che perdere mesi preziosi con inutili e logoranti tira e molla, sarebbe più saggio dare la parola agli italiani». Da Palazzo Chigi e dal Quirinale nessun segnale in attesa di verificare che i Cinque Stelle compiano lo strappo.

L'Europa guarda all'Italia «con preoccupato stupore», dice il commissario Gentiloni, che presenta le nuove stime del Pil riviste al rialzo per il nostro Paese: +2,9% nel 2022, ma con la forte incertezza per il 2023, che sarebbe anno elettorale se non ci fossero precipitazioni improvvise, quando dovremmo essere gli ultimi per crescita tra i 27. L'Italia sarebbe la buona notizia che l'Ue può dare cisto che Germania e Francia si trasformano nei grandi malati d'Europa. Ma la crisi imminente cambia le carte in tavole e le previsioni, con lo spread che sale oltre quota 210, il rendimento del Btp decennale a 3,35% e Piazza Affari che perde il 2%.

Berlusconi: governo avanti anche senza M5S

«I numeri dicono che il governo potrebbe proseguire il suo lavoro fine a fine legislatura anche senza il M5S», ha detto invece Silvio Berlusconi. «FI, in continuità con l'atteggiamento di responsabilità che ha sempre contraddistinto la sua azione, attende con rispetto le determinazioni del presidente Draghi e le indicazioni che darà il capo dello Stato. È chiaro e innegabile che eventuali elezioni anticipate in un momento così delicato per l'Italia saranno da attribuire unicamente all'atteggiamento irresponsabile dei 5S. Se dovesse accadere, andare alle urne non ci preoccupa: anzi siamo certi che il risultato elettorale premierebbe il c.destra».

In una nota il presidente di Forza Italia aggiunge: «Gli italiani assistono con stupore e preoccupazione a quanto sta accadendo in queste ore ai vertici della politica nazionale. Da troppo tempo, prima con finalità di logoramento e poi con un atteggiamento distruttivo, il M5s sta compromettendo l'esistenza stessa del governo. Di fronte a questa strategia irresponsabile, della quale i cittadini sono spettatori attoniti, Forza Italia, consapevole delle emergenze da affrontare, non ha mai abbandonato l'atteggiamento di responsabilità avviato con la partecipazione all'esecutivo guidato da Mario Draghi».

«Il Movimento Cinque stelle ha deciso di voltare le spalle agli italiani», aggiunge Berlusconi, che infine parlando dell'ipotesi di elezioni anticipate, chiarisce: «Se questo dovesse accadere, andare alle urne non ci preoccupa: anzi siamo certi che il risultato elettorale premierebbe il centrodestra e in particolare - come dimostrano tutti i sondaggi - l'atteggiamento responsabile e costruttivo di Forza Italia. In ogni caso siamo pronti ad affrontare ogni eventualità avendo come stella polare l'interesse degli italiani».

Franceschini: «Giornata complicata». Renzi e Di Maio scaricano M5S

«È una giornata complicata che potrebbe trasformare questo incontro in un rendiconto di quello che abbiamo fatto», dice il ministro della cultura Dario Franceschini alla presentazione del 18/o Rapporto di Federculture in corso al ministero di via del Collegio romano. Pronto a scaricare i 5 Stelle è Matteo Renzi, che su Facebook scrive: «Ci vediamo alle 13, in diretta dal Senato. Farò un appello a Mario Draghi: parli al Paese dicendo le cose che vanno fatte da qui alle elezioni e vada avanti senza i grillini. Basta coi ricatti dei 5 Stelle, torniamo a correre».

Dal canto suo Luigi Di Maio, leader di Ipf e ministro degli Esteri e di recente fuoriuscito dai Cinque Stelle, boccia gli ex compagni di movimento: «I dirigenti M5S stavano pianificando da mesi l'apertura di una crisi per mettere fine al governo draghi. Sperano in 9 mesi di campagna elettorale per risalire nei sondaggi, ma così condannano solo il Paese al baratro economico e sociale. Non potevamo essere complici di questo piano cinico e opportunista, che trascina il paese al voto anticipato e al collasso economico e sociale».

Letta boccia il M5S: «Senza di loro maggioranza improbabile»

«Quello che è successo ieri a Roma e la decisione del M5s di non votare la fiducia al decreto Aiuti cambia lo scenario politico. Prendiamo atto di questa scelta, non è la nostra: è una scelta che ci divide. Noi oggi voteremo convintamente la fiducia». Così il segretario del Pd, Enrico Letta, in un punto stampa a Milano. In Parlamento «diremo che siamo disponibili a una continuazione di questo governo Draghi, non siamo disponibili a tirare avanti chicchessia: se non ci saranno le condizioni, se altri partiti della maggioranza si sfileranno, allora la parola passerà agli italiani e noi saremo pronti ad andare di fronte agli italiani con il nostro progetto per il futuro dell'Italia. Se quello che verrà detto in Parlamento è differente, vorrà dire che si andrà di fronte agli italiani e noi siamo pronti a prepararci per questa campagna elettorale».

«La cosa più naturale è che il presidente del Consiglio venga in Aula e indichi un percorso possibile per i 9 mesi che abbiamo davanti e i partiti indichino se è convincente oppure no. Quello che si dirà in Parlamento la settimana prossima sarà decisivo», aggiunge Letta. «A seguito del voto (di oggi in Senato ndr) vedremo se tutto avverrà come si immagina. Se le cose andranno come è stato annunciato, è evidente che c'è bisogno di un chiarimento politico di fronte al paese, in Parlamento», sostiene Letta, secondo cui «quella che per noi è la strada naturale è che si vada in Parlamento ad ascoltare il presidente del Consiglio e ogni partito politico della maggioranza si assuma le sue responsabilità sul prosieguo della legislatura. Questo Governo è nato in parlamento, lì si deve capire cosa deve succedere. Ascolteremo le parole del presidente del Consiglio e lì diremo la nostra».

Una maggioranza senza il M5s «a me sembra un'ipotesi totalmente improbabile. Dopodiché il Parlamento è sovrano, quindi ascolteremo tutti», spiega Letta. «Quello che è accaduto ovviamente è un passaggio di discontinuità molto forte di cui si deve prendere atto e non si può fare finta di niente. Quello che deve avvenire in parlamento è un chiarimento in cui ognuno dice chiaramente cosa vuole fare, ovviamente sulla base delle intenzioni del presidente del Consiglio. Dopodiché sta al presidente della Repubblica e al presidente del Consiglio e noi seguiremo, come abbiamo sempre fatto, con spirito estremamente collaborativo nei confronti delle istituzioni, le indicazioni che Draghi e Mattarella daranno». «Si è aperta una fase nella quale gli ultimi 9 mesi possono essere molto utili e proficui per una svolta sociale: lotta alla precarietà, salario minimo, riduzione delle tasse sul lavoro». In parlamento «andremo a dire che siamo disponibili a una continuazione di questa esperienza di governo con questa svolta sociale».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Luglio 2022, 15:43

