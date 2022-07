La ministra Dadone come la contestatrice di Draghi: «Il Cdm lo vedo così». Il meme postato dal compagno

La crisi di governo diventa occasione anche per meme e fotomontaggi. Solo che a pubblicarli non è una persona qualsiasi, bensì il compagno di Fabiana Dadone, ministra M5S delle Politiche giovanili. Che ha postato sui social un fotomontaggio della compagna, in versione contestatrice di Mario Draghi.

Leggi anche > Draghi non si è dimesso: «Riflette». Alle 18.15 il Consiglio dei ministri. Dietrofront M5S: «Pronti a votare la fiducia»

Fabiana Dadone come la contestatrice di Draghi

Ergys Haxhiu, esperto di web marketing di origini albanesi, ha pubblicato una foto in cui la contestatrice protagonista di un blitz di protesta contro Draghi, nel 2015, ha il volto di Fabiana Dadone. In molti ricorderanno quell'episodio: era il 15 aprile di sette anni fa e, nel corso di una conferenza stampa, sulla scrivania in cui sedeva Mario Draghi una giovane saltò proprio davanti all'allora presidente della Bce, lanciando dei coriandoli.

Il compagno della Dadone: «Come immagino il Cdm»

Ergys Haxhiu, compagno di Fabiana Dadone, aveva pubblicato il fotomontaggio nella tarda mattinata di oggi, quando era previsto il Consiglio dei ministri per le 15.30 (poi saltato quando Mario Draghi aveva deciso di recarsi al Quirinale da Sergio Mattarella). «Come lo immagino io», ha scritto l'uomo sui social, con una emoji che ride.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Luglio 2022, 19:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA