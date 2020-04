Coronavirus, il consigliere leghista: «Aprite le chiese a Pasqua per i capifamiglia, serve virilità»

Si aprano le Chiese a Pasqua e si permetta di partecipare ai capifamiglia, in rappresentanza della propria società domestica, con due persone per panca, una panca sì una no

Il resto è cianciare di politici impauriti, di destra o di sinistra, senza virilità, senza speranza

Quindi, poi i capofamiglia virili accendono il cero pasquale e lo portano a casa dai loro famigliari sottoposti, per renderli partecipi della gioia pasquale? E se qualcuno sbaglia panca come si fa? Mi interessa conoscere più dettagli di questo meraviglioso piano

Ordunque che si permetta a codesti capifamiglia di recarsi (muniti di apposito salvacondotto da presentare allorquando si sia inquisiti dalla gerdameria) presso i luoghi di culto, affinché si possa riportare alla propria società domestica nello meglio rappresentata dalla prole et dalla sposa, la parola dello nostro signore. Poco importa se lo terribile morbo continuerà ad appestare lo popolo mietendo vittime. Codesto giullare della lega é mirabolante!

Ci andrei anche se non fosse che il parcheggio per la mia biga in quella zona è a pagamento e soprattutto non c'è un cestino dove gettare gli escrementi dei cavalli

Fiorai, edicole, corriere al cancello, operai a lavoro 8 ore al giorno vi vanno bene. Una sola Messa con una persona ogni due panche, vi manda fuori di testa

Il potere ha deciso cosa dovete pensare e voi da brave pecore obbedite. Vi ringrazio perché stasera per addormentarmi vi conto

