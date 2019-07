Un bonus per i figli fino ai 26 anni. Lo ha annunciato il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana in un'intervista al Tg5: «Il governo - ha detto Fontana - lavora a un assegno unico che va dai cento ai trecento euro per ogni bambino da zero fino ai 26 anni: credo che in questo modo riusciremo a contrastare il calo demografico». Venerdì 5 Luglio 2019, 12:26

