Amministrative, Berlusconi e il video messaggio dal San Raffaele: «Spero di uscire presto dall'ospedale, voi andate a votare»

«Spero di uscire presto da qui e mi raccomando andate a votare», il videomessaggio di Berlusconi postato sui social. «Vorrei ricordare a tutti i nostri concittadini il dovere di andare a votare, perché chi non vota lascia agli altri di decidere sul futuro del suo comune e della sua città, quindi chi non vota non è un buon cittadino, non è un buon italiano». Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi nel videomessaggio diffuso in occasione delle elezioni amministrative di domenica e lunedì.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA