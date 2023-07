Arnaldo Forlani, morto l'ex presidente del Consiglio ed esponente Dc: aveva 97 anni

di Redazione web

Addio ad Arnaldo Forlani. L'ex presidente del Consiglio, e uno dei massimi esponenti nazionali del partito della Democrazia Cristiana, si è spento all'età di 97 anni nella sua abitazione a Roma. Ne dà notizia il figlio Alessandro.

Chi era Forlani

Forlani, nato a Pesaro, è stato presidente e vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro degli Affari esteri, ministro della Difesa e delle Partecipazioni statali. Ha ricoperto il ruolo di segretario della Democrazia Cristiana nel quadriennio 1969-1973 e poi nel tra il 1989 e il 1992.

La carriera politica

stato un esponente di primissimo piano della Democrazia Cristiana per 30 anni, fino agli inizi degli anni '90. Dopo essere stato per molti anni il principale collaboratore di Amintore Fanfani nella corrente politica «Nuove Cronache», la abbandonò agli inizi degli anni '80 e fondò con Antonio Gava e Vincenzo Scotti la corrente «Azione Popolare» (o «Grande centro») alla fine di quel decennio. È stato a lungo presidente del Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana.

Il ricordo di Casini

«Sono profondamente commosso per la scomparsa di Arnaldo Forlani, il Segretario della DC di cui mi onoro di essere stato collaboratore. Ha servito la politica e non se ne è mai servito. Ha avuto grandi soddisfazioni nella sua vita pubblica e altrettante amarezze. Ha affrontato il tutto con una profonda fede cristiana e con una grande umanità. Nei prossimi giorni ci sarà tempo per riflettere sul suo lavoro politico: europeista, atlantista ha sempre difeso con forza la collaborazione tra DC e socialisti. È forse l'ultimo dei grandi protagonisti della Democrazia Cristiana della Prima Repubblica, a cui dobbiamo dire grazie e addio». Lo dice Pier Ferdinando Casini.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Luglio 2023, 23:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA