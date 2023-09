Arianna Meloni alla guida di Fratelli d'Italia, il ministro (e marito) Lollobrigida: «Tutti la stimano»

di Redazione web

Arianna Meloni allarga i gomiti e prende spazio dentro Fratelli d'Italia, il partito con il quale sua sorella Giorgia ha conquistato la poltrona di presidente del Consiglio alle ultime elezione e attualmente primo partito italiano, secondo i sondaggi. La maggiore delle due Meloni, è stata investita proprio dal premier, con il placet di tutti, fa sapere il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, in un'intervista a Il Messaggero.

«Arianna ha sempre avuto un ruolo di primo piano grazie alla sua militanza ed i suoi consigli, semmai ne ha avuto uno di secondo piano in termini di visibilità», ha detto. «Al di là del mio rapporto personale - osserva Lollobrigida - non c'è nessuno nel partito che non rispetti le sue capacità e qualità».

Arianna Meloni nuova responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia

Da sinistra attacchi ridicoli

Sulla stessa linea, a smorzare i toni dell'opposizione, il senatore meloniano De Priamo: «Chi da sinistra attacca la scelta di affidare importanti incarichi di partito ad Arianna Meloni utilizza deboli argomentazioni e scade semplicemente nel ridicolo, dimostrando la pochezza dei contenuti portati avanti.

