+++ Avviso ai naviganti +++ legali a lavoro per verificare il "politically correct" di FB e altri social nei confronti di immagini e/o frasi offensive nei confronti di Benito Mussolini: monitoraggio e denuncia a Polizia Postale. — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) 17 ottobre 2018

Si può dire ancora, in questo paese, che il fascismo è stata una tragedia oppure no? #Antifascismo — Madame De Sicò (@colpadiarturo) 17 ottobre 2018

Sono #antifascista nell'anima

Suo nonno è stato protagonista di uno dei più bui momenti della storia italiana e molti italiani sono morti per colpa sua oltre alla tragedia delle leggi razziali.

La mia famiglia ne sa qualcosa.#rigurgitoantifascista — Pirro (@p1rrux) 17 ottobre 2018

Un 'avviso ai naviganti' piuttosto bizzarro, quello di una stizzita: l'europarlamentare di Forza Italia, ma in procinto di passare alla Lega, ha infatti annunciato di essere pronta a, su tutti i social network, la memoria di suo nonno,La decisione di, che dopo il passaggio alla Lega potrebbe essere candidata alle regionali in Campania, giunge a poche ore di distanza da un acceso diverbio avuto con il giornalista, durante L'aria che tira su. La nipote delha scritto in un post: «I miei legali sono al lavoro per verificare il "politically correct" di FB e altri social nei confronti di immagini e/o frasi offensive nei confronti di: monitoraggio e denuncia a Polizia Postale».Un post del genere, così controverso, ha generato reazioni contrastanti. La maggior parte degli utenti, però, ha criticato la nuova trovata di: «Il vero insulto è ciò che tuo nonno ha fatto all'Italia: prima ha firmato le leggi razziali, poi ha portato il paese alla guerra salvo travestirsi da soldato tedesco per fuggire in Svizzera. E ricorda che in Italia c'è il reato di apologia di fascismo, non di antifascismo».