Zingaretti, da commissario a Re del carcere

«Ogni Regno ha le proprie regole», parola di Luca Zingaretti, che toglie la divisa di commissario e indossa quella di direttore di prigione. Rilasciati il trailer e le prime foto della nuova serie Sky Original Il Re, il primo prison drama targato Sky Original, con protagonista Luca Zingaretti nel ruolo di Bruno Testori direttore del San Michele, carcere di Frontiere dove esercita la sua personale idea di giustizia, al di sopra della legge.

La serie, otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi (1992, 1993, 1994, Non Uccidere), esordirà a marzo. Accanto a lui tra gli altri Isabella Ragonese nei panni di un'agente della polizia; Anna Bonaiuto, il pubblico ministero che indaga sugli illeciti in prigione; Barbora Bobulova, ex moglie di Zingaretti. Dentro il San Michele Testori è un sovrano assoluto. Spietato con chi lo merita, e inaspettatamente misericordioso con altri, quando il regno rischia di crollare, Bruno si troverà a combattere la guerra più difficile.(P.Pas.)



