Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Violenza, bullismo, razzismo, pregiudizi, accoglienza dei rifugiati: le canzoni del contest Play Music Stop Violence, domenica sera all'Atlantico, hanno raccontato i problemi del mondo di oggi, ma soprattutto hanno proposto soluzioni. Il concorso, organizzato dal movimento dei Giovani per la Pace e dalla Comunità di Sant'Egidio, ha premiato il cantante napoletano Emanuele Panza, insieme alla sua band (foto), e la canzone Che ne sapimmo nuje, che tratta dei viaggi della speranza. Secondi classificati gli A-pollo 7 con Indovina chi viene a cena; il premio della Critica è stato assegnato agli Energy con Bataclan; il premio popolare è stato assegnato ai Bullets of Flowers, che hanno toccato il cuore dei più di mille partecipanti con la loro Dentro un viaggio sul tema dei rifugiati e dei corridoi umanitari. La serata, condotta da Geppo e Gioia Marzocchi, ha visto anche la partecipazione di Andrea Febo, coautore insieme ad Ermal Meta e Fabrizio Moro di Non mi avete fatto niente, brano vincitore a Sanremo.