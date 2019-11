Un documentario su Golda Meir, premier israeliano dal 1969 al 1974 (Golda di Sagi Bornstein, Udi Nir e Shani Rozanes), la storia di violenza fisica e psicologica subita da una donna che riceve avances quotidiane dal suo capo (Working Women di Michal Aviad), la vita di Lea Gottlieb, leggendaria designer, fondatrice e proprietaria dell'impero dei costumi da bagno Gottex (in Mrs. G di Dalit Kimor) e il premio alla carriera al regista Eran Riklis, uno dei più importanti rappresentanti del cinema israeliano, di cui verrà proiettato, tra gli altri, Il Giardino dei limoni (2008).

Sono alcuni degli highlight del Pitigliani Kolno'a Festival - Ebraismo e Israele nel Cinema, da sabato al 20 novembre tra la Casa del Cinema e il Centro Ebraico Italiano Il Pitigliani a ingresso gratuito fino a esaurimento posti per la sua quattordicesima edizione. Il festival proporrà anche i primi due episodi della prima stagione di Just for Today, scritto e diretto da Nir Bergman, autore di In Treatment, che sarà presente al festival. La serie ruota attorno al personaggio di Anat, assistente sociale a capo di un centro di riabilitazione di ex detenuti. (M. Gre.)

Giovedì 14 Novembre 2019, 05:01

