TOLFA

SPIRIT OF NEW ORLEANS

La Parata in Rosa per la lotta ai tumori del seno (partnership Susan G. Komen Italia) con più bande musicali aprirà il decimo Tolfa Jazz Festival - presentato ieri - tre giorni di musica e eventi gratuiti, da venerdì 19 a domenica 21 luglio, nel segno dello Spirit of New Orleans. Protagonista del concerto di apertura in serata sarà Timothy Martin che si esibisce per la prima volta con Amazing Grace Gospel Choir&Purple Voices: due cori gospel di 60 coristi. Poi il piano solo di Danilo Rea. Il 20 luglio sarà la volta dei norvegesi Fjord og Fjell, di Mauro Ottolini&Fabrizio Bosso sextet in Storyville Story. Chiude, il 21 luglio, il trio di Gloria Turrini in G and The Doctor (s), poi Leon Beal con Sax Gordon&Luca Giordano Band. Fra le novità gli Incontri di Jazz a cura di Stefano Zenni. In cartellone anche i live di Gabriele Coen&Natalino Marchetti, Bikestage musica a pedali; Bourbon Street Balcony, lDisney Parade, 7 note con 7 artisti, installazione a cura di Simona Sarti

Infoline 3493572746, tolfajazz.com e Facebook

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

