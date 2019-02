Timothy Ormezzano

TORINO - Una Juve in maschera, come impone il periodo carnevalesco, prepara il big match di mercoledì in casa dell'Atletico Madrid. Resta da capire se la maschera, anzi la DybalaMask, verrà indossata dall'argentino, dopo averla ceduta a Ronaldo contro il Sassuolo e poi ritrovata - insieme alla titolarità - venerdì contro il Frosinone. La presenza dal primo minuto della Joya nell'andata degli ottavi di Champions resta in dubbio. Questione di equilibri.

Quando Allegri ha schierato a centrocampo Khedira-Pjanic-Matuidi, il trio che giocherà al Wanda Metropolitano, il numero 10 non ha mai trovato un posto da titolare. Una volta lo ha scalzato Douglas Costa, altre quattro volte Bernardeschi, il principale rivale della Joya per completare a Madrid il reparto al fianco di Mandzukic e di quel CR7 che ha nell'Atletico il terzo bersaglio più colpito in carriera (22 gol in 31 incroci). Chissà se per entrare nella parte, sabato sera Bernardeschi ha organizzato una festa in maschera per il suo 25° compleanno, con lui e i compagni di squadra vestiti da gangster Anni Trenta.

Sempre sui social, ieri è circolata una foto scattata dal suo collega-rivale Dybala in compagnia di Del Piero durante una colazione... dei campioni. Ma attenzione anche a una eventuale allegrata: l'avanzamento di Cancelo sulla corsia destra di un 4-4-2, con De Sciglio oppure Caceres alle sue spalle, nel ruolo di terzino.

L'Atletico Madrid insegue la decima partita consecutiva senza sconfitte contro una squadra italiana, dopo 7 vittorie e 2 pareggi, il nono successo interno consecutivo in Europa nonché il sesto contro una formazione del Bel Paese (l'ultimo fu un 2-0 rifilato l'anno scorso alla Roma).

