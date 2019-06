Timothy Ormezzano

TORINO - Prosegue la (doppia) missione a Londra del ds Paratici. Da un lato c'è l'affaire-Sarri con il Chelsea, sempre più vicino all'accordo con il nuovo tecnico Lampard.

La Juve sarebbe disponibile a versare l'indennizzo di circa 6 milioni per liberare il tecnico toscano e chiudere questa infinita telenovela. Dall'altro lato ci sono i contatti con il Manchester United per Pogba che, a differenza del probabile interista Lukaku, è tra i volti scelti dai Red Devils per lanciare il calendario della prossima stagione.

Il Polpo, sul quale è forte il Real Madrid, sarebbe però valutato dagli inglesi 165 milioni. Davvero troppi, anche se la Juve potrebbe inserire nella trattativa Cancelo, sul quale è ora più forte l'interesse dello United che quello del City. Se fallirà l'assalto a Pogba, la Signora virerà su uno tra Milinkovic-Savic, Rabiot oppure Ndombele, quest'ultimo oggetto di nuovi contatti con il Lione che però chiede 70 milioni. In Inghilterra la Juve dà la caccia anche al sostituto di Cancelo. Difficile strappare Emerson Palmieri al Chelsea, che avendo il mercato in entrata bloccato non potrebbe sostituirlo. E allora prende quota la candidatura Trippier, l'esterno valutato circa 30 milioni dal Tottenham.

Prosegue intanto la caccia a Icardi, tagliato fuori dal nuovo corso nerazzurro. La Juve è l'unica squadra ad essersi mossa concretamente per l'argentino. L'affare già imbastito l'estate scorsa può andare in porto per una cifra intorno ai 65 milioni. Alla Continassa non pensano però a uno scambio tra Icardi e Dybala, con ricco conguaglio in favore dei bianconeri. La Joya non è incedibile e continua a interessare all'Atletico Madrid: è lui la prima alternativa a Joao Felix per sostituire il partente Griezmann.

Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

