Padre, madre e figlia no vax muoiono nel giro di 4 giorni

Sono morti nel giro di quattro giorni a causa del Covid padre, madre e figlia, tutti e tre Testimoni di Geova e non vaccinati. La tragedia per la famiglia residente a San Marcello Piteglio, sulla montagna pistoiese, è iniziata venerdì scorso con il decesso di Guido Martinelli, 86 anni, che era ricoverato all'ospedale Santo Stefano di Prato. Un'ora dopo se n'è andata la figlia, Roberta, 53 anni, madre di due figli, ricoverata all'ospedale di Ponte a Niccheri a Firenze. Lunedì, invece, ha perso la sua battaglia Vittorina Spadi, la madre ottantenne di Roberta, anche lei ricoverata a Prato.

La famiglia era conosciuta all'Abetone per aver lavorato a lungo nel campo dell'accoglienza e della ristorazione. Guido Martinelli, in particolare, era stato un cuoco piuttosto noto sulla montagna pistoiese, mentre Roberta lavorava in un ristorante all'Abetone.

In seguito a questa tragica notizia i Testimoni di Geova precisano:

«Ci rattrista molto la tragica notizia della morte di Guido Martinelli e Vittorina Spadi, membri della comunità locale dei Testimoni di Geova, e della loro figlia Roberta Martinelli, che non era Testimone. Desideriamo esprimere le nostre condoglianze ai familiari, agli amici e a tutti coloro che li conoscevano.

Vogliamo chiarire che i Testimoni di Geova non sono contrari ai vaccini. La nostra posizione in tema di vaccini è espressa con chiarezza sul nostro sito ufficiale, jw.org (https://www.jw.org/it/testimoni-di-geova/domande-frequenti/vaccini/). Riteniamo che quella di vaccinarsi sia una decisione personale. Molti Testimoni scelgono di vaccinarsi. In realtà, il 99% dei 20.994 volontari che prestano servizio nei nostri uffici in tutto il mondo sono completamente vaccinati contro il COVID-19. Nel corso della pandemia i Testimoni di Geova hanno pubblicato molte dichiarazioni e video al fine di incoraggiare tutti a vaccinarsi. Anche le autorità di molti paesi hanno apprezzato la nostra posizione, tanto che il governo del Canada ha inserito il link a uno dei nostri video sul suo sito ufficiale nella sezione relativa ai requisiti di viaggio.

I Testimoni di Geova attribuiscono grande valore alla loro salute e al benessere della comunità. Per questo motivo, sul nostro sito ufficiale sono state pubblicate informazioni in centinaia di lingue che incoraggiano i lettori di tutto il mondo a rispettare le norme e i protocolli sanitari decisi dalle autorità locali per contrastare la pandemia»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 13:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA