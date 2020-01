Tesori nascosti in città, tutti da scoprire. Domenica, dalle 11 alle 12,30,l'associazione Cicero in Rome (prenotazione ciceroinrome.blogspot.it/) organizza una caccia al tesoro al Ghetto Ebraico. Passeggiando dal Portico di Ottavia alla Fontana delle Tartarughe, dal Teatro di Marcello a via della Reginella, per scoprire quante cose possono succedere in un angolo della nostra città, quali personaggi hanno animato le sue strade, le loro avventure e disavventure. Sempre domenica alle 11 al Museo Le Carrozze d'Epoca (via Andrea Millevoi 693, Ardeatina. Info e prenot. www.lecarrozzedepoca.it/museo) è in programma una caccia al tesoro in carrozza con visita animata agli oltre centocinquanta esemplari presenti nella collezione. Con l'aiuto di mamma e papà si dovranno seguire gli indizi di un attore per riuscire a trovare lo scrigno del tesoro. Ma dove sarà mai nascosto? Nella carrozza della principessa Sissi, o ancora in quella medievale della regina Ginevra, o in una della Belle Epoque, oppure nelle bighe degli antichi romani. L'aiuto finale arriverà da Sherlock Holmes in persona pronto a scendere dal cocchio per fornire l'indizio decisivo(F. Pic.)

Venerdì 24 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA