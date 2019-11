Teorie fondamentali, sullo spazio - tempo e sui buchi neri. Stephen Hawing è grande scienziato ma anche uomo dalla storia importante. La malattia che lo colpì quando era un giovane uomo, non fu mai un limite al suo pensiero. Scienziato raccontato nelle Guide per i piccoli alle vite dei grandi. Stephen sin da ragazzino mostra, e dimostra, una grande passione verso la fisica e l'Universo. A diciassette anni entra all'Università di Oxford. La sua domanda più grande era se l'Universo avesse un inizio e quindi una fine. Proprio mentre studia la risposta, inizia ad avere gravi problemi di deambulazione, e scopre di soffrire di una malattia del motoneurone. Fu indubbiamente un limite, ma non lo fu mai realmente, anche grazie alla tecnologia riesce infatti a lavorare e comunicare sempre. Il suo motto era: vivere la vita senza limiti.

Stephen Hawking di Isabel Thomas, Gallucci, 9,90 euro

Venerdì 8 Novembre 2019, 05:01

