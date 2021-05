Tanti evitano il vaccino inglese È corsa a Pfizer: tutto prenotato

Simone Pierini

Stop agli slot di prenotazione per maggio per il vaccino Pfizer nel Lazio, che è in esaurimento anche in Campania. In attesa di un nuovo rifornimento scarseggia il farmaco a mRna prodotto dall'azienda farmaceutica americana insieme alla BionTech tedesca che dopo le capriole comunicative attorno ad AstraZeneca e Johnson & Johnson si conferma il più richiesto dai cittadini. Ieri l'annuncio dall'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio affermava l'esaurimento dei posti liberi per le prenotazioni Pfizer (ma i vaccini per chi ha già appuntamento ci sono) aggiungendo però come ci siano ancora 100mila slot a disposizioni per AstraZeneca e per il monodose di J&J. «Ricordiamo che tutti i vaccini sono sicuri ed efficaci», hanno però voluto precisare sottolineando che «con i prossimi arrivi verranno ulteriormente alimentati gli slot di prenotazione di tutti i vaccini». «È importante» però «prenotare i primi slot disponibili», hanno chiarito dalla Regione che sta pensando di ripetere l'esperimento dell'open day AstraZeneca andato in scena a Rieti. Più drastica la decisione in Campania che - per voce del governatore Vincenzo De Luca - ha parlato di scorte esaurite per Pfizer con la conseguenza di un forte rallentamento della campagna di somministrazione che porterà alla chiusura (per almeno due giorni) di alcuni hub vaccinali. L'Asl Napoli 2 Nord ha fatto sapere che non aprirà alcuni dei suoi 18 centri vaccinali oggi e domani a causa della mancanza di vaccini che si sta registrando in queste ore. Nelle farmacie dell'Azienda sanitaria - ha aggiunto - risultano esaurite le scorte del vaccino Pfizer e del vaccino Johnson & Johnson, mentre vi è ancora un limitato stock di vaccino AstraZeneca. Le poche disponibilità del vaccino Moderna, invece, sono riservate alle vaccinazioni domiciliari. Solo nella giornata di mercoledì arriverà una nuova consegna di Pfizer utile a far ripartire a pieno ritmo la campagna. Flop infine a Matera per l'«Astranight» con la somministrazione di solo 250 delle 750 dosi di vaccino AstraZeneca disponibili.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA