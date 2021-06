Stefania Cigarini

Pesa tre chili e mezzo, sta bene, così come la mamma. Il bollettino della felicità dei comuni mortali finisce qui, per Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, secondogenita di Meghan Markle e di Harry Windsor, nata venerdì 4 giugno alle 11,40 (segno zodiacale, Gemelli) al Cottage Hospital di Santa Barbara, e decisamente non destinata ad un avvenire protetto dall'anonimato della normalità. Sono stati i genitori - duchi di Sussex in fuga dalla monarchia britannica - ad annunciare via social, così come per la gravidanza e il sesso (14 febbraio), il lieto evento. E l'hanno fatto attraverso il sito archewell.com, la fondazione benefica che si ispira al nome del primogenito, Archie Harrison, due anni.

Siamo stati benedetti dall'arrivo di nostra figlia, Lili. È molto più di quello che potevamo immaginare. Grazie per esserci vicini in questo momento così speciale della nostra vita, scrivono. I Sussex si fermeranno qui - due bastano avevano già annunciato - considerando la dolorosa esperienza di un aborto naturale avvenuta a luglio scorso. Undicesima bisnipote della regina Elisabetta d'Inghilterra, Lilibet Diana perderà la palma della nuova arrivata in autunno con la nascita del figlio di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi. Le sono stati assegnati però due nomi ambiti, che nessuno finora - tra i royal rampolli - aveva osato utilizzare: quello di Diana, indimenticata principessa del Galles (morta a 36 anni nel 1997) - sul quale i bookmaker hanno iniziato a scommettere all'indomani dell'annuncio che sarebbe stata una bambina - e quello in onore della nonna, ovvero il soprannome utilizzato dai genitori, re Giorgio e l'omonima queen mother Elisabeth - Lilibet. Difficile credere - anche se sono arrivate le congratulazioni social della Regina, insieme a Carlo e Camilla, William e Kate - che tutto questo servirà ad allentare o ammorbidire i rapporti tra Harry e Meghan e la famiglia reale dopo le cocenti dichiarazioni ad Oprah Winfrey su razzismo e anaffettività del principe Carlo. O quelle più recenti di Harry sulla assenza di supporto familiare (e conseguente tunnel di droga e alcol) all'indomani della morte della madre.

Lunedì 7 Giugno 2021

