Stabilimenti, arriva l'app per prenotare gli ombrelloni

La stagione balneare è alle porte e gli stabilimenti balneari dovranno ancora sottostare a precise regole, tenendo conto in primis del distanziamento. Per risolvere problemi logistici, è stata quindi ideata Riva Booking, app in versione iOs e Android, che facilita le prenotazioni di lettini e ombrelloni, ma anche degli altri servizi offerti dagli stabilimenti: tavolo al ristorante, parcheggio, sport acquatici, giornata in barca, ingresso in piscina.

«Riva Booking funziona come le prenotazioni delle poltrone quando si vuole andare al cinema», spiega Yor Balini, CEO di Riva Booking. Basterà selezionare la località scelta per la propria vacanza, indicare tra le strutture presenti sull'app quella preferita, selezionare i servizi - lettino, ombrellone, sdraio, food, ecc - e procedere con il pagamento.

