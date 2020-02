Sordi celebrato in un docufilm

Michela Greco

ROMA «Se devo fare un personaggio vero, autentico, devo fare uno che dice le bugie, che si nasconde, che ha paura». Con tutta la semplicità del mondo, Alberto Sordi spiega uno dei segreti della sua maschera in una delle tante dichiarazioni che compaiono in Siamo tutti Alberto Sordi?, il documentario firmato da Fabrizio Corallo presentato ieri in anteprima al Teatro Argentina e in onda domenica 12 aprile alle 21.15 su Sky Arte e mercoledì 10 giugno alle 21.30 su La7.

In attesa della mostra organizzata in occasione del centenario della nascita, che aprirà le porte di Villa Sordi dal 7 marzo al 29 giugno, la carrellata lunga un'ora e mezzo attraverso le trasformazioni, i successi e il privato dell'attore romano ha come sfondo proprio le stanze rimaste a lungo segrete di quella casa affacciata sulle terme di Caracalla. Una residenza che fu il suo rifugio dal 1958 fino alla morte nel 2003 e che «riflette il contrario di ciò che lui appariva in pubblico, cioè sorridente e magnetico osserva Verdone - La villa esprime la sua vera natura, introversa, austera».

Con l'attore-regista che gli fu vicino per molti anni e che oggi si è preso il ruolo di conservatore e divulgatore della sua memoria, Michele Serra, Renzo Arbore, Gigliola Scola, Pierfrancesco Favino e Walter Veltroni sono alcuni tra i tanti testimoni della parabola di Sordi, nato il 15 giugno 1920 e protagonista di 187 film in 60 anni, nel corso dei quali cui si fece specchio dell'italianità e interprete dei suoi tratti meno nobili. Per celebrarlo fioccano iniziative e film, come il doc Alberto Sordi, un italiano come noi, presentato in anteprima al Maxxi nell'ambito di Extra Doc Festival, e il contest legato alla mostra Il centenario Alberto Sordi 1920-2020, che proporrà ai visitatori anche i tantissimi cimeli conservati da Albertone, tra cui molti costumi di scena. Tra questi, tre abiti cui gli organizzatori non hanno ancora trovato attribuzione e che, sulle pagine social Centenario Alberto Sordi, si potranno collegare al relativo film per vincere due ingressi all'esposizione. In sala dal 24 al 26 febbraio e prossimamente su RaiUno arriverà poi il film-tv Permette? Alberto Sordi di Luca Manfredi, che racconterà i primi vent'anni di carriera dell'Albertone nazionale grazie all'interpretazione di Edoardo Pesce.

