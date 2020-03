Simone Pierini

Trend nuovamente in calo nel Lazio, che per la prima volta è sceso sotto l'8% di nuovi contagiati. Registrato inoltre il maggior numero di guariti: più 59. I nuovi casi sono 208, di cui 58 nella città di Roma, dato che sale a 121 se si considera tutta la provincia. Oltre seimila le persone uscite dalla quarantena domiciliare. Quattordici invece i morti: sette donne e sette uomini di età compresa tra i 67 e i 92 anni. Tutti con patologie pregresse. Esclusa la Capitale la provincia più colpita di ieri è Rieti con 52 nuovi casi positivi a maggior parte riferibile al cluster delle case di riposo. Otto nuovi contagi a Latina, tredici a Frosinone e quattordici a Viterbo.

PICCOLA COREA «La speranza è quella di arrivare a essere una piccola Corea, dove i casi vengono strettamente individuati e gestiti fino a fine emergenza». È il monito di Enrico Di Rosa, direttore del Servizio di igiene e sanità pubblica della Asl Roma 1. Al via anche il progetto dello Spallanzani con l'Ordine dei Medici di Roma del test rapido per il coronavirus con tre camper con un'equipe di medici che si sposteranno per effettuare i tamponi. Si parte con domani Casilina e Nomentana.

SPALLANZANI Stabile lo Spallanzani con 216 ricoverati di cui 25 con supporto respiratorio. Stesso trend tra i dimessi, 149 contro 147 di domenica. Buone notizie dal poliziotto di Pomezia che ha iniziato la riabilitazione ed è in costante miglioramento.

LA MAPPATURA Il 39% delle persone attualmente contagiate è ricoverato in una struttura sanitaria, il 42% è in isolamento domiciliare e il 5% è in terapia intensiva. I guariti sono l'8%. L'età media dei positivi è di 58 anni. Il 54% è di uomo e il 46% è donna. Il 40,4% è residente a Roma città, il 30,6% nella Provincia, il 10,5% a Frosinone, il 2,6% a Rieti, il 6,3% a Viterbo e il 9,5% a Latina. Il 2,4% proviene da fuori Regione.

