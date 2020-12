Simone Pierini

Il pericolo del contagio può arrivare proprio dalle persone di cui ci fidiamo di più, in maniera del tutto involontaria. È questa l'arma più subdola di un virus che ci attacca nei momenti in cui abbassiamo le difese. E per questo motivo le feste di Natale e Capodanno rappresentano un terreno fertile per coltivare un nuovo rilancio della curva epidemiologica, approfittando dell'affetto della famiglia, degli abbracci e della voglia di condividere attimi di spensieratezza. Le nostre uniche armi di difesa sono le solite: le mascherine, il distanziamento e l'igiene delle mani. L'invito che arriva dall'Ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità è in linea con questa tesi. «Le riunioni al chiuso, anche le più piccole, possono essere particolarmente rischiose per via di gruppi di persone, giovani e anziani, di famiglie diverse. Le riunioni dovrebbero essere tenute all'aperto, se possibile, e i partecipanti dovrebbero indossare mascherine e mantenere il distanziamento. Al chiuso è fondamentale limitare le dimensioni del gruppo e garantire una buona ventilazione per ridurre il rischio di esposizione», raccomandano gli esperti. In tal senso si era espresso nei giorni scorsi anche il Cts consigliando di aprire le finestre per almeno dieci minuti ogni ora.

«Può sembrare scomodo indossare mascherine e rispettare il distanziamento quando si è in presenza di amici e famigliari - insiste l'Oms - ma così facendo si contribuisce in modo significativo a garantire che tutti rimangano sani e al sicuro». Non solo, queste attenzioni anti-Covid possono finire per creare imbarazzo. «Le persone più vulnerabili e gli amici o i parenti più anziani possono trovare molto difficile chiedere ai propri cari di rispettare il distanziamento, indipendentemente dalle ansie o dalle preoccupazioni che possono avere», affermano ancora, invitando tutti a mettersi nei panni degli altri e a tener conto delle possibili difficoltà che possono affrontare per esternare i propri timori. In sintesi: proteggere e proteggersi sempre, anche se non viene richiesto.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA