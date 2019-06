Sarà Liberato, il rapper partenopeo dall'identità sconosciuta a salire domani sera ad inaugurare Rock in Roma con l'evento Roma Liberata. Una serata che lo vedrà protagonista insieme ad altri nomi di punta della scena hip hop ed elettronica. Tra questi Napoli Segreta, K-Conjog, Tiger & Woods, Bawrut e Mc Bin Laden, il rapper brasiliano al quale è stato negato due volte il visto per entrare negli USA a causa del suo brano Bin Laden non è morto. Fra i brani che Liberato presenterà nel live, oltre alle hit che lo ha reso famoso 9 maggio e Tu T'è scurdat e me, anche Gaiola, Me staje appennenn' amò e Je te voglio bene assaje (cover reloaded della celebre canzone del 1839). Domenica poi, il festival capitolino proporrà il metal degli Anathema, gruppo musicale rock alternativo britannico, originario di Liverpool.(I.D.G.)

Roma liberata, domani alle 20, bigl da 20 euro, via Appia Nuova 1245, www.rockinroma.com

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

