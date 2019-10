Romeo l'Ultrà

e Giulietta l'Irriducibile

TEATRO CIAK

Scritta e diretta da Gianni Clementi questa storia d'amore e tifo con tragedia finale: 14 attori in scena per uno spettacolo che è un inno all'amore, alla gioventù, alla purezza dei sentimenti. Apre la stagione 2019-2020.

Via Cassia 692, da oggi

al 13/10, 25 euro, 0633249268

Roma Sposa

LA NUVOLA EUR

Oltre mille abiti in passerella, tante novità, le tendenze e Sposa Futura, il concorso dedicato agli stilisti emergenti: da oggi a domenica La Nuvola all'Eur ospita il RomaSposa, il Salone internazionale del wedding. Le nozze - da boho chic a barocche - verranno affrontate nei dettagli, dalla lingerie alla micro pittura per unghie, dallo specchio touch per selfie magici ai light show con luci laser Info romasposa. it

Domenica gratis

MUSEI CIVICI

Domenica ingresso gratuito nei Musei Civici

per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana: iniziativa Prima Domenica del Mese promossa da Roma Capitale. Info

e mostre sul sito

museiincomunediroma.it

