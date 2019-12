QUATTROZAMPE SOCIAL

Michela Poi

Fido? Bobby? Lucky? Dimenticate questi nomi. I cani del Terzo millennio si chiamano come i protagonisti delle serie tv più diffuse. Oppure come i personaggi televisivi più popolari.

A svelare questo cambio di tendenza è il report realizzato da Rover.com, la più grande rete di pet e dog sitter al mondo, sulla base dei dati di oltre due milioni di cani. Da Kylie (Jenner, una delle sorelle Kardashian) a Tokyo (protagonista della serie tv La Casa di Carta) gli italiani sono stufi di nomi da cani e preferiscono ispirarsi ai loro eroi moderni. In classifica volano i protagonisti della serie di fantascienza Stranger Things, arrivata alla sua terza stagione: così Joyce segna un +400% dal 2018, seguito da Mike (+111%) e Dustin (+100%). Tokyo, voce narrante de La Casa di Carta, cresce al punto da toccare quota + 167% sulle medagliette degli amici a quattro zampe, mentre i personaggi del Trono di Spade - forse perché la serie è finita - rimangono relegati agli ultimi posti. Khaleesi, la regina dei draghi dai capelli bianchi e gli occhi blu, cresce del 75%, Brienne del 50% mentre Lady (il nome della fedele compagna canina di Sansa) del 63%.

Anche gli influencer e i personaggi famosi fanno la loro parte. In testa alla classifica dei dieci nomi per cane più diffusi c'è Mia - ispirato alla figlia di Alessia Marcuzzi e di Francesco Facchinetti - seguito da Luna, il nome di una delle figlie di Raoul Bova e Rocio Morales, e da Lola e Oliver, l'amatissimo labrador della conduttrice tv Antonella Clerici. Tra le celebrità non possono mancare poi le sorelle Ferragni. Le due influencer hanno due cani, Matilda e Pablo, che in Italia hanno tanti omonimi.

Così il trend di crescita per Matilda è del 66% e del 36% per il cane Pablo.

