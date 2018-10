Paura per Selena Gomez ricoverata per «crollo emotivo»

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Non c'è pace per Selena Gomez. La giovane popstar ha avuto un «crollo emotivo», un «attacco di panico» in ospedale che l'ha costretta al ricovero in una clinica psichiatrica dell'East Coast. Secondo il sito Usa Tmz, la Gomez, che ha 26 anni e che soffre di lupus, esasperata dalle continue visite mediche, avrebbe tentato due volte di strapparsi la flebo delle trasfusioni al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Ora è in cura per disordini mentali.È l'ultima disavventura sul fronte della salute per Selena, che nel 2017 ha avuto un trapianto di rene. Proprio il trapianto potrebbe essere la causa dei suoi problemi ematologici, una carenza di globuli bianchi comune in casi come quello della cantante di Wolfes dopo l'intervento. «L'attacco di panico in ospedale è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso», ha detto una fonte di People. «Selena ha capito che così non poteva andare avanti e che aveva bisogno di aiuto per affrontare le sue crisi emotive. I familiari più stretti sono con lei. Ora sta meglio e si sta facendo curare sulla East Coast», ha detto la fonte, rivelando che le terapie a cui si sta sottoponendo la ragazza sono mirate a identificare e a modificare pensieri e comportamenti negativi. Sotto shock l'ex della Gomez, Justin Bieber: il cantante è stato visto arrivare in chiesa, come fa spesso i mercoledì, visibilmente alterato. Con lui non c'era la nuova moglie, Haley Baldwin. Dopo una relazione sulle montagne russe, Selena e Justin si erano lasciati in marzo dopo esser tornati insieme per la quarta volta alla fine del 2017. In luglio, Justin aveva chiesto a Haley di sposarlo: in settembre le nozze. Nei mesi scorsi Selena aveva annunciato ai fan che si sarebbe presa una pausa dai social proprio per evitare emozioni forti che sarebbero potute derivare da commenti negativi nei suoi confronti.