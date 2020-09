Paura lockdown, i napoletani all'assalto dei supermercati

Carrelli stracolmi, scaffali semivuoti: nei supermercati di Napoli la lancetta sembra tornata indietro di sei mesi. Colpa dell'aumento dei contagi (295 nelle ultime 24 ore), che fa della Campania la regione italiana con più nuovi casi. Fiutano aria di un nuovo lockdown, i napoletani, che con la nuova ordinanza di De Luca sono anche obbligati a indossare la mascherina all'aperto e a tutte le ore. E hanno fatto scorte di cibo.

«Gli acquisti di scatolame, uova, pomodori, lievito, pasta e farina sono cresciuti del 30», conferma tra i tanti il responsabile di un Conad in zona collinare. L'ansia da pandemia assilla di nuovo la città, e non a caso i pallet dei supermercati sono stati riassemblati come ai tempi della quarantena: tonno, passate, olio e farina sono risistemati a piramide tra le corsie.

Martedì 29 Settembre 2020

