Paradiso di felicità e il suo video diventa virale

ROMA - È impazzito di felicità, ha esultato come un pazzo, mai visto così invasato. Tommaso Paradiso, il cantante che fino a qualche mese fa era il front man dei The Giornalisti, e che ha iniziato la sua carriera da artista solista senza più il suo gruppo di riferimento, è stato protagonista all'Olimpico per la sua Lazio. Al momento del gol decisivo di Ciro Immobile sabato sera contro il Napoli, il cantante non è riuscito a contenere la gioia e ha ripreso la sua reazione in una Storia su Instagram. La sua esultanza, però, è stata così travolgente da obbligarlo a rendere muta la clip: «Devo levare l'audio per decenza», ha commentato con un pizzico di ironia. Il video non è passato inosservato proprio all'attaccante laziale che, in tarda serata, sempre sui social, ha risposto simpaticamente all'amico Tommaso: «Mandami l'audio in privato, sono curioso». Di fronte alla richiesta di Immobile, Paradiso non ha potuto fare altro che accettare: «Sarà fatto», ha promesso al capocannoniere della Serie A e poi scritto sul web. Un simpatico botta e risposta con il super bomber delle 20 reti biancocelesti in una serata magica che ha confermato la Lazio tra le grandi del campionato.

Lunedì 13 Gennaio 2020, 05:01

