NUOVO SINGOLO

Ha sempre scritto dell'amore. Tant'è che uno dei suoi successi è L'amore è reduce da X Factor. Ma mai di amicizia. Come in Para el sol, l'ultimo singolo di Enrico Nigiotti, «scritto ad aprile dopo avere perso il mio amico Giorgio - racconta - È un inno all'amicizia, così rara e improvvisa». Ritmata ed elegantemente malinconica, è una melodia trascinante che lo conferma penna musicale interessante. Il videoclip è di Fabrizio Cestari (lo stesso di Nonno Hollywood) che si ispira nelle sequenze a Da Grande con Pozzetto e a Big con Tom Hanks. «Ho affittato una casetta all'isola di Capraia: qui ho trovato il mio posto perfetto per lavorare. Ho un pezzo nel cassetto che è il più bello che abbia scritto. Aspetto il momento giusto per farlo uscire». (R. Vec.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Settembre 2020, 05:01

