Notte di bagordi nei pub riaperti è già allarme a Downing Street

È già allarme in Inghilterra per i temuti effetti del Super Saturday, ovvero il sabato della riapertura dei pub, quando i britannici sono potuti tornare a bersi una pinta (o più di una) dopo tre mesi di lockdown di quei locali che in Gran Bretagna sono un simbolo. Gli unici inglesi che non hanno potuto farsi una birra sono gli abitanti di Leicester: la loro città è di nuovo in quarantena a causa di un focolaio. Nelle strade di Londra invece la notte di bagordi è stata tale da spingere il sindaco Sadiq Khan a lanciare un appello per il rispetto del distanziamento sociale.

Nel frattempo il governo di Londra ha abolito - a partire da venerdì 10 luglio - l'obbligo di quarantena per chi arriva dall'Italia e da altri Paesi europei, fra cui Spagna, Francia e Germania, inclusi gli inglesi che rientrano a casa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA