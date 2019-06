Non usciva di casa da 47 anni morta Luciana, nessuno la conosceva

Mario Fabbroni

Sembra il copione di un film, invece è una di quelle incredibili storie di paese. Un mistero nel mistero che avvolge la morte di Luciana Simoncelli, la donna fantasma: aveva 59 anni ma nessuno sapeva che volto avesse. Neppure il medico di famiglia, che non è mai riuscito a visitarla nonostante fosse una sua assistita da più di un trentennio. Di fatto, madre e sorella della defunta glielo hanno sempre impedito.

Luciana Simoncelli non usciva di casa da 47 anni: l'ultima volta che ha visto il sole all'aperto aveva solo 12 anni, andava ancora a scuola. Poi è sparita per tutti. Nessuno la conosceva, nessuno la frequentava.

Alle 7 del mattino di tre giorni fa, una telefonata alla guardia medica ha riportato a galla l'agghiacciante vicenda. «Mia figlia Luciana - ha detto sua madre - è morta. Venite, dobbiamo farle il funerale». Ma il dottor Lorenzo Di Blasio, in servizio domenica scorsa ad Apecchio (provincia di Pesaro-Urbino), ha bloccato le esequie e disposto l'autopsia. «Voglio capire perché è avvenuto il decesso, il corpo di quella donna era magrissimo. Potrebbe essere stata colpa della malnutrizione», ha detto al quotidiano Il Resto del Carlino.

Anche il medico di famiglia, Massimo Valentini, ha avallato l'autopsia per chiarire almeno l'ultimo mistero che riguarda Luciana: «Non uscire di casa da 47 anni è inconcepibile. Sapendo della sua esistenza, ho più volte chiesto alla madre di poterla conoscere, oltre che visitare. Ma il rifiuto è stato sempre netto. Certo, ora mi devono spiegare anche perché tra la morte presunta, intorno alla mezzanotte, e la telefonata alla guardia medica sono trascorse ben sette ore». Il sospetto è che Luciana fosse malata da tempo e che proprio quella malattia sarebbe il motivo della sua segregazione casalinga.

L'inchiesta dovrà accertare quanto la scelta di non uscire da 47 anni fosse volontaria oppure frutto di un'eventuale costrizione da parte delle parenti conviventi. Ma ora la donna fantasma non potrà più raccontarlo.

