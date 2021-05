MIRANTE 6,5

Di faccia su Cavani che lo trafigge senza pietà qualche minuto dopo, reattivo quando serve. I disastri dell'andata però pesano

KARSDORP 6,5

Special K parte forte e approfitta di uno Shaw sazio. Solido il norreno pure in difesa

SMALLING 5,5

Parte male con connessioni interrotte. Poi si fa male, di nuovo (30' Darboe 7: il ragazzo venuto col barcone non ha paura di nulla. Bellissima figura)

IBANEZ 5,5

Non sempre preciso in impostazione, quando i gradi si alzano alterna cose buone e meno buone

BRUNO PERES 6

Partenza bailada e concentrata, poi si spegne un po' e nel finale si fa male (69' Santon 6,5: bello il cross per Zalewski)

MANCINI 6

Parte a centrocampo e sfiora subito il gol trovando De Gea. Poi arretra e imbruttisce a tutti e tutto. Non sempre tiene a bada la linea del fuorigioco.

CRISTANTE 6,5

Più lo metti vicino alla porta, più male fa. Il gol è tanto bello quanto inutile. Dietro qualche amnesia

MKHITARYAN 6,5

Si divora di testa il gol del vantaggio ma nella ripresa alza il livello tornando quasi il Miki del girone d'andata

PELLEGRINI 6,5

Ogni manifestazione di protesta nell'area United passa per la sua autorizzazione. Sbaglia qualcosa sul ricamo ma dietro le punte regala palloni dolci

PEDRO 6

Alterna furore e iniziative di classe a clamorosi errori sotto porta. Riflessioni sul futuro (76' Zalewski 7: ne sentiremo tanto parlare. Gol all'esordio con deviazione e un dubbio fuorigioco)

DZEKO 7

Segna il 9° gol allo United e così come all'andata ha davvero poco da rimproverarsi (76' Mayoral ng)

FONSECA 7

Conclude l'avventura europea con una una prova di carattere. Ma aver sbracato così all'andata ha portato conseguenze. Non era facile sopportare tale pressione tra Mourinho e un addio ormai ufficiale

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 05:01

