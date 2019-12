Michela Poi

Strade chiuse. Bus deviati. Capitale in tilt. È il risultato di Via Libera, la manifestazione voluta dal Campidoglio dedicata a pedoni e ciclisti che ieri ha rischiato di paralizzare la città.

Dalle 10 alle 18 una valanga di biciclette si è riversata per le strade di Roma, dal centro alla periferia, invadendo le 11 strade chiuse al traffico per l'occasione. Via Cola di Rienzo, via del Corso, via dei Fori Imperiali, via Tiburtina, piazza dei Sanniti, largo Corrado Ricci, piazza Venezia, via di S. Gregorio, viale Manzoni: otto chilometri rimasti per ore off limits per auto e motorini, che sono piaciuti a turisti e sportivi, ma che hanno gettato nel panico la gran parte dei romani. «Sono rimasto bloccato a piazza del Risorgimento con il motorino», racconta Luca, 26 anni. «Lavoro anche di domenica e sono arrivato con oltre tre ore di ritardo. Una bella iniziativa, che però mi ha causato un sacco di problemi».

Una domenica ecologica che ha coinciso con l'iniziativa, promossa dal Comune, dell'ingresso gratuito nella prima domenica del mese nei musei ma, soprattutto, con il weekend del Black Friday. «Via del Corso era un inferno», spiega Anna, che è arrivata da Valmontone a Roma proprio per Via Libera. «Chi girava in bici faceva fatica anche a camminare. Io che ero a piedi, poi, non ne parliamo. Il tutto con folle di persone che giravano per i negozi. Mai più». A chi ha scelto di muoversi con i mezzi, non è andata di certo meglio. Per l'occasione molte linee bus sono state deviate, il che non ha fatto altro che aggravare la situazione.

Se l'obiettivo dell'iniziativa per l'amministrazione è quello di migliorare la vivibilità degli spazi urbani, contribuire alla lotta allo smog e incentivare la mobilità sostenibile, privilegiando gli spostamenti a piedi e in bicicletta, c'è da trovare soluzioni alternative per non mandare in tilt una città già in difficoltà. Non è stato, però, tutto negativo: diversi gli eventi e le iniziative culturali riusciti: performance di strada ed eventi che sono stati preziosa occasione di incontro e socializzazione.

