Medico no vax sui social: «Cerco bimbo con orecchioni»

Mario Landi

Prima annuncia su Facebook il via ad un esperimento per cui cerca un bimbo con la parotite in corso (i cosiddetti orecchioni) poi lo sospende e minimizza, ma senza rivelare i dettagli su quali fossero le sue intenzioni. Bufera sul medico No Vax Fabio Franchi, che sui social aveva scritto: «Sto cercando un bambino/a - rigorosamente volontario/a - che abbia la parotite IN ATTO e sia residente nelle Marche (o zone limitrofe). Si tratta di esperimento che rispetta la convenzione di Oviedo e non infrange le regole del Codice di Norimberga». Diversi esponenti del Pd chiedono l'intervento della ministra Grillo, tra chi protesta ci sono pure il medico ed esperto di debunking Salvo Di Grazia e il virologo Roberto Burioni. Poi la retromarcia di Franchi e la rinuncia all'esperimento.

