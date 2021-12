Mascherine all'aperto a Roma e in Sicilia Scuola, più tamponi

Pur escludendo, al momento, l'obbligo vaccinale, Roberto Speranza invita alla massima attenzione. «Siamo nel pieno di una pandemia che cresce in tutta Europa e, in misura minore, anche da noi. Sono giorni non facili», ha ammesso il ministro della Salute. Intanto, in vista dello shopping natalizio, sono sempre di più le città che introducono l'obbligo di mascherina all'aperto nelle vie più affollate. La prima era stata Milano, seguita ora, tra le altre, da Torino (a partire da oggi), Roma (da sabato 4 dicembre) e dalla Sicilia.

Sulla scuola, dopo il clamoroso dietrofront del Governo (che ha deciso in 24 ore di ristabilire la Dad solo a partire da un minimo di tre contagiati per classe), il commissario Figliuolo ha annunciato di aver messo a disposizione 11 laboratori di biologia molecolare della Regione in otto Regioni, che serviranno a incrementare i test e il tracciamento per evitare che peggiori la situazione attuale. La media nazionale attuale, alle elementari, vede oltre il 60% delle classi in Dad a causa degli elevati contagi. Mario Rusconi, dell'Associazione nazionale presidi di Roma, ha invitato i genitori a vaccinare i figli appena sarà possibile.

