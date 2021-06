Mario Landi

Hanno travolto la barca con il motoscafo, uno schianto terribile che però dicono di non aver sentito, di non essersi accorti di nulla: «C'era buio». Si sono giustificati così due turisti tedeschi che hanno ucciso un uomo e una donna sabato notte a Salò, nelle acque del lago di Garda. Con il loro motoscafo Riva sono letteralmente planati sopra una barca in legno, travolgendola. Sopra erano fermi Umberto Garzarella (foto), 37 anni di Sal, e Greta Nedrotti di 25 e residente a Toscolano Maderno. Lui è morto sul colpo ed è stato trovato supino. Forse stava dormendo al momento dell'incidente. Lei è stata sbalzata in acqua ed è annegata. Inizialmente di Greta sono stati trovati solo gli indumenti. Le ricerche sono andate avanti tutto il giorno fino al tardo pomeriggio quando il suo corpo è stato recuperato. L'imbarcazione delle vittime è stata ritrovata all'alba con uno squarcio sulla fiancata destra a ridosso della prua. A bordo c'era, ormai senza vita, solamente Umberto Garzarella, imprenditore e titolare di un centro di assistenza di impianti termici e appassionato di nautica. «Sapeva come muoversi in acqua. Viveva sul lago», dicono gli amici. Sono così iniziate immediatamente le ricerche di una donna visto che sulla barchetta in legno i carabinieri e gli uomini della Guardia Costiera di Sal avevano trovato abiti femminili e che testimoni avevano raccontato di aver visto allontanarsi sulle acque del lago proprio il 37enne con Greta studentessa universitaria. Il corpo senza vita della giovane è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco a circa cento metri di profondità dopo ore di ricerche. Aveva le gambe parzialmente amputate, segno del tremendo impatto con il motoscafo dei due turisti indagati. Contemporaneamente, accertato che si trattava di un incidente, gli inquirenti coordinati dal sostituto procuratore Maria Cristina Bonomo, si sono messi alla ricerca dell'imbarcazione che aveva provocato l'incidente e l'hanno individuata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 05:01

