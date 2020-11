Mario Fabbroni

The winner is.... per ora praticamente nessuno. Trump si è autoproclamato inquilino della Casa Bianca anche per i prossimi 4 anni («Andiamo bene ovunque», ha twittato) mentre Biden ha già pronto l'intimazione di sfratto a fuori di popolo. Sta di fatto che lo scrutinio del complesso voto per la Presidenza degli Stati Uniti è solo agli inizi, lo show americano in onda su grandi tv e siti web ha appena acceso le luci della ribalta.

Netto il vantaggio di Donald Trump in Kentucky, che dà 8 Voti Elettorali già assegnati al tycoon. Infatti nella contesa conta soprattutto raggiungere i 270 Grandi Elettori, il cuore del sistema che consente di conquistare la guida del Paese tutto stars and stripes.

E mentre in Italia erano da poco passate le 2 della notte, il conteggio parziale vedeva Trump in vantaggio su Biden per 42 a 22. Però il thriller ha ancora molti, troppi colpi di scena da vivere.

In Georgia (16 Voti Elettorali) lo scrutinio è iniziato da giorni, mancano solo i voti dei residenti all'estero. La Nord Carolina accoglie invece le votazioni postali fino al 12 novembre a patto che il timbro Us Mail sia stato apposto entro il 3 novembre. In Florida i sostenitori di Trump e Biden si sono fronteggiati per strada, addirittura il Governatore ha schierato la Guardia Nazionale: si tratta di uno Stato-chiave soprattutto per i repubblicani, al punto che Donald Trump ha gongolato quando le grandi televisioni e il New York Times hanno assegnato (attraverso i principali analisti) senza tanti indugi i 29 Grandi Elettori al 45° Presidente americano e non allo sfidante. Anche il West Virginia (5 Voti Elettorali) è andato a Trump. Secondo le proiezioni di Fox Trump vince in Missouri e si accaparra i 10 Grandi Elettori in palio.

Virginia e Illinois hanno visto invece il trionfo di Biden. I democatici hanno alzato il loro vessillo pure in Massachusetts, Maryland e Delaware. Biden si aggiudica pure New Jersey e Rhode Island.

In Ohio, stato fondamentale nel 2016 per il successo di Trump, i primi dati parlano di un testa a testa.

The race to 270, ovvero la corsa ai 270 voti fondamentali per essere Presidente Usa incrocia però anche la Pennsylvania, dove la metà degli elettori dovrebbe aver votato via posta ma lo spoglio di queste schede richiederà anche un'intera settimana.

Il Covid del resto ha profondamente cambiato il modo di votare degli americani, con più di 110 milioni di persone che hanno votato in anticipo per rispettare le regole del distanziamento, complicando ancora di più la macchina elettorale. Tanto che l'affluenza è stata così alta da stabilire il record di partecipanti dal 1908 ad oggi. Il democratico Biden dovrebbe comunque accumulare un vantaggio dell'8% totale grazie al voto per posta ma i repubblicani si dicono convinti della remuntada grazie alle preferenze espresse fisicamente nei seggi.

