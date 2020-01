Marco Zorzo

MILANO - La Fiorentina si regala l'Inter ai quarti di Coppa Italia, in calendario mercoledì 29 alle 20,45. Ieri pomeriggio al Franchi la squadra di Beppe Iachini ha superato 2-1 l'Atalanta di Gasperini, in una sfida decisa al crepuscolo del match, quando Lirola (84') ha realizzato la rete decisiva. Viola in vantaggio all'11' con l'ex rossonero Cutrone e pari (momentaneo) bergamasco al 67' messo a segnodall'ex viola Ilicic.

Tris facile per il Milan, che a San Siro ha liquidato la Spal 3-0. Rossoneri avanti al 20' con Piatek, raddoppio prima del riposo con un gran tiro a giro da urlo di Castillejo. Nella ripresa tris firmato Theo Hernandez. In serata la Juve ha demolito l'Udinese: 4-0 griffato Higuain, doppio Dybala (uno su rigore) e un altro penalty di Douglas Costa. E tutti a casa.

Giovedì 16 Gennaio 2020, 05:01

