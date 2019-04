Marco Castoro

La tv è sempre più donna. Soprattutto quando si parla di ascolti. Agli uomini restano solo Montalbano, Alberto Angela e l'accoppiata del venerdì Carlo Conti e Paolo Bonolis. Tutti gli altri, a cominciare da Fabio Fazio, Bruno Vespa e Giovanni Floris, non riescono a tenere testa allo strapotere femminile. Perfino il calcio, la Champions League, è finita di dominio delle donne, con Paola Ferrari e Ilaria D'Amico che si sono prese il pallone. In vetta agli ascolti c'è un poker di donne che non sbaglia un colpo, come Dustin Hoffman non sbaglia un film. Mara Venier è tornata la signora della domenica, Barbara d'Urso sta riportando alla luce gli ascolti in prima serata di Canale 5 con il Gf e Live. Le altre donne del poker si sfidano a colpi di share il sabato sera, tornato finalmente ai vecchi fasti della tv tradizionale del passato. Non saranno Fantastico e Canzonissima, ma Amici e Ballando con le stelle non hanno nulla da invidiare ai grandi show. Sabato sera si è assistito ancora a un appassionante testa a testa tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. E come nella settimana precedente c'è stato il successo allo sprint di Ballando con le stelle che su Rai1 ha conquistato oltre 4,5 milioni di media spettatori nella prima parte e 4 milioni nella seconda con il 22,7% di share. La terza puntata di Amici è cresciuta di ben due punti, arrivando al 21,7% di share con 3 milioni 939 mila telespettatori di media. Amici convince soprattutto tra il pubblico giovane che sulla fascia 15-64 anni porta il dato al 24,82% di share.

© RIPRODUZIONE RISERVATA