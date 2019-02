Manuel è ripartito: inizio gli allenamenti, sarò un combattente

Marco Subiotti

ROMA - «Darò tutto quello che ho per tornare il prima possibile, perché qui ci voglio rimanere poco». Queste le parole di Manuel Bortuzzo, lo sfortunato diciannovenne nuotatore ferito da un colpo di pistola alcune settimane fa alla periferia sud di Roma, in un video pubblicato sui social subito dopo aver lasciato l'ospedale San Camillo di Roma, dove è stato ricoverato in terapia intensiva dal 3 febbraio scorso, per 15 giorni. «Adesso inizia l'allenamento», racconta nel video registrato alla clinica Santa Lucia, sempre a Roma, dove inizierà la riabilitazione.

«Come potete vedere sto sempre meglio. Sono arrivato in quello che sarà il mio nuovo campo da combattimento», scherza Manuel nel video. «Sono al Santa Lucia, un centro di riabilitazione, qui a Roma, dove rimarrò un bel po' - continua -. Sono contento, sto bene. Volevo ringraziare le persone fantastiche che lavorano al San Camillo. Tra medici e infermieri mi hanno dato una mano non solo fisica ma anche morale non da poco. Ringrazio tutta la squadra della Federazione (nuoto, ndr) che ha contribuito a rendere questo mio percorso migliore».

«Non ho il piacere di conoscere Manuel né la famiglia Bortuzzo ma in queste settimane, pur avendo subito un drammatico choc, hanno dato a me e credo a tutti una straordinaria lezione di vita». Così su Facebook il presidente del Consiglio regionale del Lazio Daniele Leodori. «Inizia per Manuel una nuova sfida e per questo - aggiunge - voglio rivolgergli un sincero augurio e un ringraziamento speciale, perché è campione dentro e fuori dall'acqua».

