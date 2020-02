Lorena Loiacono

Bambini affamati e cuoche sul piede di guerra, la nuova mensa del Comune di Roma lascia tutti a bocca asciutta.

I disagi riportati negli ultimi giorni da Leggo, che ha dato voce alle proteste delle famiglie su porzioni troppo piccole e piatti poco appetitosi e di scarsa qualità, rispecchiano anche il malumore tra gli addetti al servizio ristorazione del Campidoglio. Il nuovo bando, avviato il 7 gennaio scorso, non sta procedendo nel migliore dei modi: le segnalazioni arrivano da tutta Roma, a macchia di leopardo. E ora il malcontento emerge anche dal personale che si ritrova alle prese con gravi ritardi nei pagamenti degli stipendi e con una carenza di personale che rischia di mandare in tilt il servizio. Da qui, probabilmente, nasce il problema della mancata organizzazione giornaliera da cui derivano i problemi che poi arrivano in tavola, direttamente nei piatti dei più piccoli. C'è anche chi ha avuto 2-300 euro in meno sullo stipendio

«Il ritardo nei pagamenti è un fatto grave denunciano i sindacati Filcams Cigl, Fisascat Cisl e Uiltucs e ancor più grave è l'ipotesi che tale ritardo possa ripetersi, causando forti disagi economici ai lavoratori». Non solo. Denunciata anche «la carenza di personale strutturale nei Nidi e nelle Scuole di ogni ordine e grado, la mancanza di sostituzioni del personale assente e i - continui spostamenti del personale per sopperire alle assenze, l'utilizzo di personale interinale e il mancato pagamento delle ore supplementari di lavoro». E così oggi parte la prima assemblea sindacale: tutti gli operatori delle mense delle scuole del municipio 10, quindi il territorio di Ostia, si riuniranno dalle 12:30 fino alle 15:30 per discutere del ritardo degli stipendi. Il Campidoglio prova a correre ai ripari: per il 28 febbraio è previsto l'avvio del monitoraggio di un servizio già in evidente affanno.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Febbraio 2020, 05:01

